Daniela Bongiorno a Domenica In: «Mike è morto in piedi, era felice. Aveva appena visto la foto della nipotina» VIDEO

Il ricordo del grande Mike Bongiorno a 100 anni dalla sua nascita con la moglie Daniela Zuccoli. A ‘Domenica In’ da Mara Venier, l’emozionante racconto delle ultime ore di vita del celebre conduttore: «Si è seduto in poltrona di fronte a me, io sono rimasta a letto a leggere i giornali, e in quel momento ho pensato 'Ma come sto bene con lui, ma come sto bene con lui da tanti anni con lui… sto proprio bene con lui', lo vedevo li che fumava il sigaro in poltrona».

Daniela Bongiorno commossa

«Poi arriva sul mio telefonino la foto della bambina che era nata il giorno prima, che era nella culletta iperbarica, quella con la luce.

