Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Italia’s Got Talent il pubblico si è emozionato per l’esibizione di Damiano, il ragazzo affetto dalla Sindorme di Asperger. Il 37enne, già noto per le sue battaglie social contro i pregiudizi sull’autismo, ha raccontato il terribile periodo vissuto a scuola, quando era la vittima preferita dei bulli. Dopo la partecipazione al Talent Show mira a diventare un cantante lirico