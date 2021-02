Dall'11 marzo Anni 20 in prima serata su Rai2

Anni 20 è il nuovo approfondimento settimanale di Rai2 del giovedì in prima serata, in onda a partire da giovedì 11 marzo. Condotto da Francesca Parisella, gestito da un gruppo autorale affiatato e dinamico, il programma sarà animato da una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Alessia Lautone, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni.

Il format amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa. Il programma è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. O comunque cercando di trovare prospettive inedite di lettura.

Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

La conduttrice accompagna gli avvenimenti in osmosi con gli inviati, a volte li narra, altre ancora li sottopone ai rari e competenti ospiti in studio - di volta in volta, opinionisti, professionisti, politici e polemisti – ai quali tocca confrontarsi, appunto, con la realtà e non con un avversario politico o professionale. Insomma, nel programma c’è pochissima teoria e tantissima pratica.

Tra gli inviati della prima puntata ci sono note e grandi firme del giornalismo investigativo, sociale e politico, come Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Marco Piccaluga e Carlo Puca. Alessia Lautone, invece, in occasione del 750° anniversario della nascita dell'immenso Dante, curerà una rubrica sui principali personaggi italiani della settimana e assegnerà loro un posto all'inferno, in purgatorio o in paradiso.

Anni 20 - è chiaro già dal titolo - vuole intercettare e svelare nelle sue pieghe più profonde la contemporaneità, ovvero il decennio appena iniziato. Un decennio che si è aperto con il dramma del Covid e si prospetta complesso e pieno di insidie sanitarie, ambientali, economiche e sociali.

Tuttavia, Anni 20, pienamente in linea con la missione del servizio pubblico, posa il suo sguardo anche su quanto in Italia continua a funzionare, nonostante le difficoltà. Né sottovaluta il peso decisivo delle arti e della cultura nel tentativo di mantenere positivo l’umore del paese. Perché questo nostro decennio va descritto in tutte le sue declinazioni: gioie e dolori, frustrazioni e leggerezza, paura e ingegno.

Ecco, in fondo Anni 20 siamo noi, oggi, la nostra vita vera. Niente di più.

“Anni 20” è un programma fortemente voluto dal direttore Ludovico Di Meo e curato dal vicedirettore Paolo Corsini che si avvale di Matteo Catalano, Francesco Cirafici, Francesca Di Rocco, Giulia Foschini, Alessandro Giuli e Carlo Puca. Produttore esecutivo Titta Santoro. Regia Francesco Ebner. Consulenza Stefano Vicario.

