«Da noi... a ruota libera», ecco gli ospiti di Francesca Fialdini per la puntata di Capodanno

Nel pomeriggio di Capodanno, l'appuntamento si rinnova con Francesca Fialdini e «Da noi... a ruota libera». Alle ore 17:20, su Rai1, il programma in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica a quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Un Capodanno con il botto che vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione.

Gli ospiti

Per inaugurare al meglio l'inizio del 2023, gli ospiti della prima puntata dell’anno saranno: Matilde Gioli, attrice e conduttrice di talento, una carriera con un successo dietro l’altro, dagli inizi con «Il Capitale Umano» di Paolo Virzì, fino alla serie che ha conquistato tutti, «Doc - Nelle tue mani». Ma non solo. Lino Guanciale e Gabriella Pession, protagonisti dell’attesissima terza stagione de «La Porta Rossa», che, dopo l’ottimo riscontro delle prime due stagioni, torna su Rai2 dall’11 gennaio. Oltre a Giovanni Scifoni, attore impegnato a teatro, al cinema e in tv (anche lui volto di «Doc - Nelle tue mani») pronto a raccontarsi e far divertire il pubblico. E, infine, Simon & the Stars, l’astro blogger che con il suo ultimo libro «Oroscopo 2023 - Il giro dell’anno in 12 tappe», svela i segreti dello zodiaco per il nuovo anno.

L'obiettivo del programma

L’obiettivo di «Da noi… a Ruota Libera» è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla «ruota» che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 19:06

