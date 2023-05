Da noi... a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini: da Carlo Conti a Maria Teresa Ruta

di Redazione Web

Domenica 14 maggio, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini

Gli ospiti di questa puntata saranno: Carlo Conti, tornato alla guida di uno dei varietà più amati di sempre, “I Migliori Anni”, grande successo di questa stagione, che proseguirà l’estate con due appuntamenti al sabato dello spin-off: “I Migliori Anni dell’Estate”.

Nicole Grimaudo e Riccardo De Rinaldis, protagonisti di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, la serie tv in onda su Rai 1 da lunedì 15 maggio e infine, nel giorno della Festa della Mamma, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che si metteranno in gioco e racconteranno il loro rapporto.



“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 17:10

