"Da noi... a ruota libera", domenica 22 gennaio: da Ron a Preziosi, ecco gli ospiti di Francesca Fialdini

Nuovo appuntamento, domenica 22 gennaio, su Rai1, alle 17:20 con "Da noi… a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti di Francesca Fialdini

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino, attori amati della fiction, ora insieme protagonisti di "Black Out - Vite sospese", la nuova serie in onda su Rai1 dal 23 gennaio, Ron, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti "Sono un figlio", che lo porterà in giro in tutta Italia da marzo con “Sono un figlio Live Tour”, Giovanni Minoli, che, dal 12 gennaio, è tornato nella seconda serata di Rai3 a ripercorrere l’avventura televisiva di "Mixer" nel suo nuovo "Mixer – Vent’anni di televisione". Infine, Carmen Diodato, l’unica ballerina non udente in Italia a lavorare nel corpo di ballo di un teatro lirico, che danza grazie alle vibrazioni.

