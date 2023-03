“Da noi... a ruota libera”, domenica 12 marzo: da Fiorella Mannoia a Giorgio Marchesi: ecco tutte le anticipazioni

di Redazione Web

Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento di “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Le anticipazioni

Ospiti della puntata di domenica 12 marzo saranno: Fiorella Mannoia, che si racconterà in un’intervista tra i successi della sua grande carriera e la sua vita privata, parlando anche di una associazione a lei cara, Amref (African Medical and Research Foundation); Giorgio Marchesi, attore amato dal pubblico, protagonista di alcune delle fiction più seguite degli ultimi anni, è attualmente impegnato a teatro nella tournée di grande successo de “Il fu Mattia Pascal”; Angela Finocchiaro, dal 16 marzo al cinema con il film “Educazione Fisica”, parlerà della sua carriera e sarà insieme, poi, a una donna di grande ironia come lei: Marina Cuollo, scrittrice, attivista, speaker radiofonica, giornalista, autrice di podcast e content creator. Marina Cuollo da anni si occupa della lotta alle discriminazioni e pregiudizi legati ai disabili e il suo ultimo libro, Viola, è la storia semi-autobiografica di una donna disabile che, a dispetto delle eccessive attenzioni della famiglia, rivendica la sua autonomia e il diritto a una vita amorosa appagante come quella di ogni altra donna.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

