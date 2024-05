“Da Noi... a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: gli ospiti di domenica sono Raf, Francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon

di Redazione web

Saranno Raf, Francesco Facchinetti e Pierpaolo Spollon alcuni degli ospiti della prossima puntata di "Da noi...a Ruota Libera", il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 maggio alle 17.20 su Rai 1.

Il cantautore Raf è impegnato con il tour di concerti che lo porterà, per tutta l’estate, in giro per l’Italia e in Svizzera; Francesco Facchinetti, uno dei nomi più popolari dello spettacolo italiano, conduttore, cantautore, dj, manager, imprenditore e procuratore sportivo, in queste settimane è nella giuria dello show di Rai 1 “L’Acchiappatalenti”; e poi Pierpaolo Spollon, protagonista di alcune delle fiction di maggior successo, tra cui “Doc-Nelle tue mani”, “L’Allieva” e “Blanca”, che ha scritto il romanzo “Tutto non benissimo”; Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, giornalista, scrittore, autore di reportage, saggi e romanzi.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 21:59

