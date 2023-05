“Da noi... a ruota libera” con Francesca Fialdini, gli ospiti della puntata di domenica 28 maggio: da Enrico Ruggeri a Tiberio Timperi

di Redazione web

Domenica 28 maggio, alle 17:20 su Rai1, nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti

Gli ospiti di questo appuntamento saranno: Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice e protagonista su Rai1 di “Tutti i sogni ancora in volo”, il nuovo show televisivo di Massimo Ranieri, in onda dal 26 maggio in prima serata; Michele Guardì, autore e regista di alcuni tra i più importanti programmi Rai, tra cui, “I Fatti Vostri”; Enrico Ruggeri, cantautore e scrittore, che ripercorre, insieme a Francesca Fialdini, la sua carriera costellata di brani famosi interpretati da lui stesso e da altri big della musica italiana.

Ospite anche Tiberio Timperi, conduttore dal 19 giugno su Rai1, della nuova edizione di “Unomattina estate”, che con lui, vedrà protagonisti anche Serena Autieri e Gigi Marzullo. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 17:42

