Michele Cucuzza e Rula Jebreal, a volte ritornano: nel 2013 la prima serata fu un flop

Grande Fratello, la diretta della prima puntata: tutti i protagonisti

A volte tornano. In tv. È il caso di. Il primo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip , la seconda è sulla strada che porta al Festival di Sanremo. Ma che cosa lega i due personaggi? Il programma tv “”, andato in onda su Rai 1 in prima serata nel dicembre del 2013. Durò appena due puntate e fu sommerso dalle polemiche.A contestarlo, tra gli altri, furono anche Roberto Fico (in qualità di presidente della commissione Vigilanza Rai) e Laura Boldrini. Il programma era incentrato nei docu-reality girati sul “Il mondo che il mondo non vuol vedere” (come recitava il sottotitolo di Mission).Protagonisti alcuni vip catapultati in zone lontane con il compito di raccontare l'esperienza di vivere nelle zone dove vivono i rifugiati politici. Le due puntate furono un flop clamoroso. Ottennero uno share disastroso per la prima serata della rete ammiraglia di Viale Mazzini, non arrivando mai neanche al 9% di share.