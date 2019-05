Cucchi, le nuove verità dalla voce dei protagonisti, anteprima tv il 23 maggio alle 21,25 su Nove tv

La storia di Stefano Cucchi è tristemente nota a tutti. Ma ci sono nuovi sviluppi, in questa drammatica e assurda vicenda, che non sono ancora stati raccontati e che sono ora di grande attualità, visto che è attesa nelle prossime settimane la sentenza del processo che vede imputati alcuni esponenti dell’Arma dei Carabinieri.



Proprio gli elementi emersi di recente sono al centro dello speciale Stefano Cucchi: la seconda verità, in prima tv assoluta stasera alle 21.25 sul Nove: un film-inchiesta che ne chiarisce le dinamiche attraverso testimonianze, confessioni e ricostruzioni. La principale voce narrante è quella di Ilaria Cucchi (nella foto), che è stata sempre in prima linea perché venissero smascherate le menzogne sulla brutale morte del fratello, ma ci saranno anche il racconto del padre Giovanni, dell’avvocato Fabio Anselmo e del cronista di giudiziaria Carlo Bonini, che ha seguito fin dall’inizio la vicenda.



Toccante il ricordo della madre di Stefano, Rita Calore, della notte dell’arresto: «Mi diceva «Mamma stai tranquilla, che non è niente». Hanno perquisito, non hanno trovato assolutamente niente, poi l’hanno portato via in manette. Loro dicevano sempre Signora non si preoccupi, non è niente, domani Stefano torna a casa. Quella è stata l’ultima volta che io ho visto mio figlio». Seguendo percorsi scientifici basati su autopsie e esami autoptici, lo speciale cristallizza inoltre un responso medico-legale che potrebbe finalmente chiarire le ragioni cliniche della morte di Cucchi, i fattori scatenanti, le concause e gli errori umani e professionali che si sono susseguiti in questi dieci anni.

