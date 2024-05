Cristina Parodi racconta lo sfogo di Mentana al Tg5: «Ci fece una bella lavata di testa. Con lui non bisogna sbagliare»

di Redazione Web

Cristina Parodi pensa a un ritorno in tv, ma in una veste diversa rispetto al passato. «Tornare in tv? Non mi dispiacerebbe, non ho detto basta per sempre. Non ho più fatto televisione negli ultimi anni perché non c'era nulla che mi interessasse. Mi piacerebbe un programma di moda, raccontarla anche dal punto di vista economica», ha detto sul palco del Festival della tv a Dogliani.

L'ex presentatrice di Verissimo però si vede in una tv digitale: «Rai e Mediaset non mi sembrano interessate», ha aggiunto. La moda ora è al centro della sua attività. «Da quest'anno la porto sui social che sono la nuova televisione. La pagina Instagram si può trasformare in un piccolo palinsesto personale», ha spiegato.

Lo sfogo di Mentana

Cristina Parodi ha parlato anche del primo Tg5 il 13 gennaio 1992 diretto da Mentana. «E' stato un periodo glorioso e divertente. Sfuriate memorabili di Mentana? Ne fece una notevole proprio quel giorno perché il Tg delle 13 andò benissimo, mentre in quello delle 20 i servizi non partivano. Lui fu bravissimo a gestire l'intoppo, ma alla fine ci fece una bella lavata di testa. Con Mentana non bisogna sbagliare», ha ricordato.

