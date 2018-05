Domenica In, scontro tra Mara Venier e Cristina Parodi per la conduzione​

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È stato un, durato otto mesi, pieno di emozioni e anche di». Inizia così il saluto finale di, al termine dell'ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice, che ha dovuto affrontare il flop di ascolti registrato per tutta la stagione, ha deciso di congedarsi dai collaboratori e soprattutto dai telespettatori.«Voglio dire grazie alla mia squadra e a tutte le persone che durante la domenica non appaiono sui vostri schermi, perché Domenica In è un lavoro di tante persone. Per l'emozione ho dimenticato di salutare mia sorella, la Bene, e anche il direttore di RaiUno, Angelo Teodoli, e Andrea Vianello» - ha esordito Cristina Parodi - «L'ultimo ringraziamento voglio farlo a voi che in tutti questi mesi ci avete seguito e sostenuto, a volte anche criticato, ma ci avete dato la forza di andare avanti e chiudere con orgoglio e soddisfazione una stagione non facile».I ringraziamenti non finiscono qui: «Davvero, davvero grazie, perché evidentemente vi sono arrivate le storie che abbiamo raccontato della gente e dei nostri ospiti, sappiamo che vi hanno fatto commuovere e divertire e sono molto felice di questo». Dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a, pronta a tornare in, con Cristina Parodi che sarà notevolmente ridimensionata, un po' come accaduto quest'anno alla sorella Benedetta.