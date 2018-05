Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"C'è stato un uso improprio della mia persona, sono avvilito". E' unsenza peli sulla lingua quello intervistato Spy che ha tuonato controe la sua"Il progetto con le signore Parodi è fallito sul nascere”, Lippi doveva avere un ruolo centrale e invece è stato relegato a mero opinionista: "Spesso mi sono chiesto 'Che ci faccio qui?' Ho fatto quel che mi è stato chiesto, cioè niente, e ho portato avanti faticosamente la mia inutile presenza. Ho mandato un messaggio alla Parodi sul finale di trasmissione. Le ho detto che non è stato piacevole ignorare la mia presenza: tutti meritano rispetto, io non l’ho riscontrato. Non è una polemica - conclude - ma una constatazione”.