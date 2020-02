Verissimo, anticipazioni: Cristina Marino «Io e Luca Argentero aspettiamo una bimba, dovevamp sposarci ma ...»

Verissimo

La modella e attrice Cristina Marino, compagna da più di quattro anni di Luca Argentero, parla per la prima volta a Verissimo della sua maternità e rivela il sesso del nascituro.Cristina Marino ospite della puntata didi sabato parla per la prima volta della sua maternità e svela: «Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose».A Silvia Toffanin, l’attrice racconta che lei e Luca, prima di scoprire dell’arrivo della bambina, stavano iniziando a programmare il matrimonio: «non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura».