Gessica Notaro sfregiata con l'acido, Tavares condannato a 15 anni. Sarà espulso dopo il carcere: «Ma quando esce starò attenta»

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ancora oggi mi chiedo chi me l'abbia fatto fare»: lo sfogo in televisione è di, l'modenese il cui viso è statoestetico circa 6 anni fa. «Quest’esperienza mi ha insegnato ad accettare i piccoli difetti, le imperfezioni. È sempre meglio non rischiare», le sue parole.Nel corso della trasmissione di Rete 4 «W l'Italia» l'ex modella racconta il suo calvario, cominciato il: allora Cristina stava avendo una vita da sogno fra set fotografici, pubblicità e concorsi di bellezza. Fino a quando, come molte donne, decide di concedersi «». La donna infatti, per cercare di correggere la discromia, ovvero qualche piccola imperfezione nel colorito della sua pelle, decide di ricorrere al resurfacing: si tratta di un trattamento laser per la rigenerazione delle cellule. Ma«Ero diventata un mostro» afferma Cristina, tornando con la memoria al momento in cui il chirurgo le tolse le bende post-operatorie: «Avevo il viso ricoperto di ferite, ustioni, tagli» che avevano deturpato per sempre il suo volto e messo definitivamente fine alla sua brillante carriera. «Ora ho fatto 42 interventi per cercare di rimediare - racconta la donna - Mi sveglio alla mattina e faccio fatica a riconoscermi allo specchio». Il medico che l'ha rovinata è stato condannato l'8 ottobre 2018, ma la sua pena è stata sospesa.