Cristiano Malgioglio, e il commento contro la Spagna: «Chanel discount di Jennifer Lopez? Non era un'offesa»

Se non fosse stato per Cristiano Malgioglio, il commento radiofonico dell'Eurovision 2022 sarebbe passato in sordina proprio come la conduzione sul palco di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika che, malgrado la loro bravura, sono stati condannati al silenzio dal doppiaggio televisivo.

Leggi anche > Eurovision, Cristiano Malgioglio rivela: «Andrò in Israele per il matrimonio del cantante Michael»

Cristiano Malgioglio e il commento sulla Spgna all'Eurovision 2022

Il cantautore e paroliere catanese ha fatto breccia nel cuore del pubblico per i suoi commenti disinibiti e non esattamente teneri su alcuni concorrenti. La sua vis polemica, in particolare, ha colpito Chanel Terrero, la cantante della Spagna che ha preso parte all’Eurovision con il brano 'SloMo'.

Definita dall’artista un «discount di Jennifer Lopez», Chanel è riuscita ugualmente a conquistarsi un posto sul podio. Le parole di Malgioglio però non sono passate inosservate e oggi, durante la puntata de “La Vita in Diretta”, l'artista è stato costretto a ritrattare.

Quella frase «non voleva essere un’offesa» ha spiegato Cristiano Malgioglio in studio. «Io intendevo dire che si trattava di una piccola Jennifer Lopez, non voleva essere un qualcosa di negativo. Comunque ho già in programma di proporre a Chanel un duetto da cantare in Spagna e che scriverò per lei. Ho già in mente il titolo, sarà ‘Disculpame’, ‘scusami'». Chissà se la performer spagnola accetterà la proposta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA