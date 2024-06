Cristiano Malgioglio a Domenica In, la frecciata di Mara Venier: «Ma hai fatto il lifting?». Lui risponde così

di Redazione web

Cristiano Malgioglio ha voluto fare un saluto a Mara Venier durante l'ultima puntata della stagione di Domenica In.

Il cantante è da sempre uno dei più grandi amici della conduttrice veneta con la quale si diverte molto anche fuori dalla televisione. Proprio oggi, Malgioglio ha presentato il suo nuovo singolo durante la trasmissione: la canzone si intitola "Fernando" e piace tanto anche a Mara. L'artista, poi, si è presentato in studio con un accessorio davvero particolare: un paio di occhiali senza lenti.

Il siparietto di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è entrato nello studio di Domenica In accompagnato dai suoi ballerini e ha spiegato che avrebbe presentato la sua nuova canzone "Fernando". Mara Venier, quindi, ha detto: «Pensate che Cristiano mi ha fatto ascoltare questo brano due settimane fa a Milano. Non era una giornata molto bella per me, ma quando l'ho raggiunto a casa sua, mi ha fatto sentire questa canzone che mi ha messo così tanta allegria che non riuscivo a smettere di ballare. Cristiano e io siamo sorelle».

Il cantante indossava un paio di occhiali senza lenti e Mara gli ha detto: «Ma sono finti questi occhiali, hai degli occhi bellissimi...

La sorpresa per Mara Venier

Dopo essersi esibito con la sua "Fernando", Cristiano Malgioglio ha detto: «Mara io ho una sorpresa per te visto che oggi è l'ultima puntata di Domenica In». Il cantante, quindi, ha fatto mandare un video di tutte le stagioni di Domenica In, mostrando anche quelle in tempo di pandemia da Covid.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 16:55

