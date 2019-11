Cristiano Malgioglio si commuove a Verissimo ricordando la madre e l'intervento al neo: «Se non l'avessi tolto non sarei qui»

Vittorio Grigolo e le molestie sessuali: «Non c’è nessuna denuncia. È un dolore che ti porti dentro»

si racconta aIl cantautore e personaggio televisivo, ospite di, ha parlato della sua vita e della sua carriera. Momenti di commozione quando ha ricordato la mamma e la sorella scomparse e quando ha lanciato un appello alla prevenzione del. L'artista ha sempre voluto svolgere questa professione e deve tutto a«Con lui ero uno stalker, poi mi ha abbandonato a Milano e lì ho conosciuto due signore della musica italiana».Grazie alle canzoni scritte perriesce a raggiungere il successo tracciando un percorso diverso da quello desiderato dai genitori. «Mio padre non amava questo mio lavoro. Il sogno di mia madre era che io avessi un lavoro sicuro, che mi sposassi e che avessi dei figli. Questo non è mai successo, io non ho mai parlato di questo con i miei genitori». Nonostante questo, ammette commuovendosi di aver avuto un rapporto bellissimo con la madre: «Da bambino non ho mai pianto, quando è venuta a mancare lei ho versato tutte le lacrime del mondo. Mi manca troppo perché era il mio pilastro».Una perdita alla quale si è aggiunta quella dell'amata sorella: «Sono andato dall'analista per tre anni e mi sono curato con la musica però ho iniziato a scrivere dopo quattro anni». Poi ha ripreso il lavoro e ha scelto di partecipare alUna decisione legata al suo desiderio di trasmettere un. «Ringrazio molto Mediaset per avermi dato questa opportunità. Io non l'avrei mai fatto, ma un giorno metto la crema alle gambe e vedo questo piccolissimo neo. In tv parlavano di prevenzione e io corro dal professor Mercuri che mi dice di toglierlo urgentemente». Maglioglio ha agito tempestivamente e si è sottoposto all'intervento: «Se avessi tenuto questo neo forse oggi non sarei qui. Andate a fare la mappatura».Dopo ile le canzoni più recenti ha ottenuto un successo enorme e tra qualche giorno affiancherà Piero Chiambretti in televisione. «Sarò il suo uccello», dice scatenando le risate dello studio. C'è anche tempo per parlare d'amore: «L'irlandese l'ho lasciato perché l'ho tradito con un persiano».Un'intervista a 360 gradi, che lo stesso Malgioglio ha annunciato così su: «Oggi mi racconto con qualche lacrimuccia ricordando il mio passato e poi il resto è davvero meraviglioso. Grazie alla bella e brava Silvia per essere riuscita a tirare fuori di me quello che non avevo mai fatto prima».