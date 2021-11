Cristiano Caccamo a "Oggi un altro giorno" la "fuga" da bambino: «Tre anni in convitto ad Assisi...»

Cristiano Caccamo ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. L’attore è al cinema col film “La famiglia mostruosa” con la regia di Volfango De Biasi.

Cristiano Caccamo ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. L’attore, protagonista in tv di diverse fiction di successo, è al cinema col film “La famiglia mostruosa” con la regia di Volfango De Biasi: «Faccio parte di una famiglia di mostri - ha raccontato - e sono felicemente fidanzato con una ragazza umana. Lei rimane incinta e non so se il figlio sarà "mostruoso" o meno… Io ho dei poteri, mi trasformo in licantropo».

Dalla Calabria a soli 15 anni si è traferito ad Assisi per studiare: «Volevo andare all’estero ma era troppo presto. Ho scelto di andare lì, ho deciso di stare in convitto per tre anni, tre anni bellissimi. I miei sono stati molti bravi, hanno accettato anche se è stato difficile e non capivano perchè me ne volessi andare. Non so perché l’ho fatto, ma lì per lì mi sembrava giusto. Ho trovato amicizie, ho cambiato abitudini, mi ha aiutato molto a crescere».

Ha fatto film e fiction e ha un sogno: «Non mi pongo traguardi troppo lontani, ma mi piacerebbe interpretare un super eroe, da Jack Sparrow, che è un po’ inusuale, a Spider Man. Li farei tutti»

Cristiano Caccamo è single ma in cerca d’amore: «Non sono fidanzato ma se devo esprimere una preferenza la cerco mora e col senso dell’umorismo…».

