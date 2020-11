Covid, Carlo Conti dimesso dall'ospedale: «Verso casa. Home sweet home»

Carlo Conti dimesso dall'ospedale di Careggi. Dopo il ricovero per Covid, il conduttore televisivo ha potuto lasciare il reparto di malattie infettive dell'ospedale fiorentino per tornare a casa, dove rimarrà in isolamento ancora per qualche giorno.

La notizia arriva direttamente da Carlo Conti, che su Instagram pubblica un selfie in primissimo piano in cui indossa la mascherina e non nasconde la sua felicità di poter tornare dalla moglie, Francesca Vaccaro, e dal figlio, Matteo. «Verso casa. Home sweet home», la didascalia scelta da Carlo Conti per un post semplice ma denso di grandi emozioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 20:16

