Covid, Caduta libera stop alle registrazioni? Paolo Bonolis pronto a tornare con Avanti un altro

Il Covid torna a stravolgere i palinsesti televisivi. Questa volta a rischiare di non andare più in onda è ‘Caduta Libera’ di Gerry Scotti. Il noto quiz show potrebbe subire uno stop dopo che il conduttore è risultato positivo al tampone. Gerry è in quarantena e non ha più potuto registrare nuove puntate della trasmissione. Non solo: il nuovo DPCM inserirebbe la Lombardia, dove viene registrato il programma, tra le regioni rosse non si potrà entrare o uscire senza un valido motivo. A questo punto Mediaset potrebbe tirar fuori le registrazioni inedite di ‘Avanti un altro’. L’azienda, infatti, ha a disposizione un gran numero di puntate già pronte e che non sono state trasmesse a marzo proprio a causa della pandemia. Paolo Bonolis prenderà dunque presto il posto di Gerry Scotti?

Foto: Kikapress

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 11:05

