Covid, Bassetti a Mattino 5 ferma gli allarmismi dei colleghi virologi: la frecciatina di Federica Panicucci

Spazio covid nella trasmissione di Federica Panicucci, Mattino 5. A parlare dell'andamento della pandemia, è il professor Matteo Bassetti, in collegamento, in piena fase promozionale per il suo nuovo libro, "Il mondo è dei microbi?". Dopo un video che riporta la situazione covid in varie città del mondo, segue il commento sulla road map per l’uscita dall’emergenza eccetera.

Tra i vari virologi, però, non c'è la stessa linea di pensiero. Infatti, Panicucci ha mostrato alcuni titoli dei quotidiani che riportano un aumento dei casi covid allarmante, ma Bassetti non sembra essere d'accordo. Dunque, se Crisanti, Viola e Ricciardi continuano a mantenersi fedeli alla linea della prudenza, non è lo stesso per Bassetti. Da qui è nata la domanda di Federica Panicucci: «Ma secondo lei perché gli altri dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po’ in allarme?». Bassetti ha risposto: «Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive». E qui la stoccata di Panicucci: «Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni» ha replicato ridendo, senza però ottenere nessuna reazione da parte del dottore che ha continuato il suo discorso. «Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare alta l’attenzione per continuare a farsi invitare!» ribatte Basetti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 14:16

