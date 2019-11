Courteney Cox e Matthew Perry, la foto di Monica e Chandler fa impazzire i fan di Friends

Lunedì 11 Novembre 2019, 19:11

A 25 anni di distanza dal loro primo incontro,decidono di scattare una foto che fa impazzire tutti i fan diI due attori, che sul set erano diventati molto amici e che nella celebre sit-com arrivavano a sposarsi, hanno infatti posato insieme per una foto capace di registrare numeri importanti: in tre giorni, infatti, lo scatto pubblicato dain compagnia diha superato i tre milioni di like. «Indovinate un po' con chi ho pranzato: potrei essere più felice?», scrive l'attrice nella didascalia del post suLa foto degli attori che sono diventati famosi in tutto il mondo grazie ai ruoli di Monica e Chandler è stata apprezzata non solo dai fan, ma anche dagli altri protagonisti di Friends., che interpretava Phoebe, ha infatti commentato così: «Belle persone»., che interpretava Rachel, ha invece scritto un commento pieno di cuori: «Matty! Vi voglio bene, ragazzi!».