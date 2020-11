Costantino della Gherardesca punge Mara Venier in diretta a Domenica In. «Mi avete teso una trappola», ha detto il concorrente di Ballando con le Stelle. Il motivo di tale accusa è la presenza, in studio, di Carolyn Smith con cui Costantino ha avuto un diverbio nell'ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci. La risposta di Mara Venier è stata netta: «Noi non facciamo trappole a nessuno, Carolyn Smith era stata invitata già da tempo». E conclude: «La polemica deve sempre esserci, ma all'insegna del rispetto e dell'ironia. E poi in questo momento non dobbiamo prendercela per queste stupidate».

LEGGI ANCHE Ballando, lite in diretta. Costantino della Gherardesca a Carolyn Smith: «Ignorante». Lei va fuori di sé. Milly Carlucci costretta a intervenire

La polemica fra Costantino e Carolyn Smith

La coppia della Gherardesca-Di Vaira ha accusato, ieri sera a Ballando con le Stelle, la giudice Carolyn Smith di non essere equa. «Quando giudica gli altri - ha detto Costantino - ricorda che siamo in un programma di intrattenimento. Poi con noi, si comporta come fosse solo una gara di ballo». Lei ha replicato piccata: «A me non è piaciuta la vostra battuta in cui dicevate che il nostro ballo è vecchio». Costantino ha risposto: «Era una battuta, chi non capisce l'ironia è ignorante». Carolyn ha ribattuto: «Ignorante sei tu».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA