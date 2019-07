Si chiude stasera Cose Nostre, oasi nel deserto delle repliche

L’ultima delle quattro puntate della serie di Cose Nostre, condotto da Emilia Brandi e in onda stasera alle 23,50 su Raiuno, racconta la storia di Marisa Merico, figlia dell’ex boss Emilio Di Giovine. La parabola di questa “principessa della ’ndrangheta”, sofisticata e gentile, chiude il nuovo ciclo del programma incentrato sulle donne appartenenti a contesti e famiglie mafiose.



Marisa, nata da madre inglese, raggiunge suo padre in Italia e si ritrova al centro di una rete di relazioni che la coinvolge non solo emotivamente. Sua nonna, Maria Serraino, è l’erede di una potente cosca calabrese e gestisce l’imponente traffico di eroina che negli Anni Ottanta invade la “Milano da bere”. Marisa diventa così un corriere del crimine, implicata in operazioni di riciclaggio di denaro sporco, tutto nel nome del padre. Il suo racconto è uno straordinario ritratto degli equilibri di potere all’interno di una famiglia criminale dalla mentalità patriarcale ma in cui comanda una donna, Maria Searraino.



Dopo un arresto su mandato di cattura internazionale e un periodo di detenzione in Italia, Marisa Merico è tornata in Inghilterra dove collabora con un’associazione di volontari per spiegare ai detenuti che “cambiare vita è possibile”. Giovedì 25 Luglio 2019, 18:43

