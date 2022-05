Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi è papà bis: «Ciao bello» IL POST

Papà bis. Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti è per la seconda volta padre, di un maschietto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando una foto su Instagram, in cui mostra il piccolo appena nato tra le braccia delle mamma. «Ciao bello. Benevenuto Elan, Gabriele Valbuzzi» scrive a corredo del post.

Pioggia di commenti sotto il post per gli auguri alla coppia, tra cui anche quelli dall'account Real Time e quelli di Luca Calvani, suo compagno di set nel noto format di Discovery.

E ancora, si legge il commento del suo ex collega Diego Thomas, che in Cortesie degli ospiti aveva il ruolo che adesso è di Luca Calvani, ovvero l'esperto di architettura e arredi, che ha il compito di giudicare le case in cui si svolgono le varie puntate dello show. Non resta che aspettare qualche giorno dopo il parto per poi tornare a casa e iniziare questa nuova avventura da genitori.

La loro primogenita, Alisea, è nata a gennaio 2020, quindi poco prima che l'Italia fosse chiusa per il lockdown a seguito dell'emergenza sanitaria. La coppia vive lontano dalla città, in una casa di campagna che lo chef in più occasioni ha mostrato in video o foto, e gestiscono insieme il ristorante Crotto Valtellina a Varese.

