Corrado Guzzanti compie 59 anni: gli auguri della Rai. Cosa fa oggi

Corrado Guzzanti compie 59 anni proprio oggi, venerdì 17 maggio e sul suo account social sono comparsi anche gli auguri della Rai. L'attore e comico è uno dei personaggi di spicco della comicità italiana e durante la sua carriera ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, piazzandosi nell'Olimpo dei più amati della televisione italiana. Il suo profilo Instagram conta 350 mila follower e, spesso, Guzzanti posta video o foto delle sue interpretazioni passate. Ma che cosa fa oggi?

La vita di Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti è un uomo molto felice sia per quanto riguarda la sua carriera sia per quanto riguarda la sua vita privata. L'attore, tuttavia, è davvero molto riservato e quindi non si sa nulla riguardo alla donna con cui, in passato, è stato paparazzato. Nel lontano 2016 dichiarò di essere felice e impegnato. Guzzanti, poi, ha un legame molto forte con le due sorelle, Sabina e Caterina Guzzanti.

Per ciò che riguarda il lavoro, Guzzanti è impegnato in varie serie televisive come, ad esempio, "I Delitti del Barlume" o "Call My Agent". L'attore spera, però, tornare presto a teatro.

Gli auguri della Rai

Sul profilo di Corrado Guzzanti è comparso un post d'auguri da parte della Rai che ha postato un video in cui il comico sta conducendo la sua trasmissione "L'ottavo nano".

