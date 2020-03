Coronavirus, questa sera speciale di Chi l'ha Visto: domande in diretta agli esperti

Coronavirus

Chi l’ha Visto?

Palinsesti Rai rivoluzionati: i programmi sospesi e quelli che invece proseguiranno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 18:58

Palinsesto stravolto per seguire gli sviluppi e gli aggiornamenti sull'. Il programma di Rai Tre andrà in onda anche anche oggi, venerdì sera, dopo la consueta puntata del mercoledì. Dalla redazione fanno sapere che ci sarà un pool di esperti che risponderà alle domande degli spettatori.Gli spettatori possono chiedere chiarimenti in diretta in prima serata a partire dalle ore 21.20. Al posto dei tradizionali casi di cronaca nera, sarà dato spazio al confronto con gli esperti che segnaleranno i modelli di comportamento più adeguati per fronteggiare l'epidemia.I telespettatori potranno interagire tramite chiamate o canali social, ma non mancheranno neanche servizi e reportage. La programmazione e il lavoro di Chi l'ha Visto? continua nell'ottica di fornire un servizio pubblico. Molti altri programmi Rai, quelli di intrattenimento in particolare, sono stati sospesi per favorire l'informazione.Per quanto riguarda laecco gli ultimi aggiornamenti da: Rai 1 sarà quindi il canale dedicato all’approfondimento e intrattenimento, Rai 2 quello dedicato ai ragazzi, alla divulgazione e alle serie televisive, mentre Rai 3 darà ampio spazio alla cultura, all’approfondimento e all’informazione. Anche Mediaset ha cambiato il palinsesto dando la priorità agli aggiornamenti.