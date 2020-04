Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 19:44

Ci sono anche due veneti doc tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 5 aprile 2020, di: in collegamento con, infatti, sono giunti anche. L'ex membro dei Pooh e il sindaco di Venezia hanno parlato dell'emergenza coronavirus, con un pensiero rivolto alla città diIl primo argomento toccato è stato il brano "Rinascerò, rinascerai", scritto daper la sua città natale,, insieme a Stefano D'Orazio. Un brano diventato subito un simbolo di questo periodo drammatico, e cheha detto di apprezzare moltissimo: «Roby non è solo un grande artista, ma un uomo straordinario, dotato di una grandissima sensibilità. Quanto accaduto afa piangere il cuore a tutti gli italiani».In collegamento c'è anche, imprenditore e sindaco di Venezia, che ha spiegato: «Non eravamo ancora usciti dal problema dell'acqua alta che è arrivata l'emergenza coronavirus. Chiediamo aiuto allo Stato,è una città che si basa interamente sul turismo e sarà difficile ripartire, ci vorrà almeno un anno». Di fronte alle immagini di Venezia, prima completamente allagata e poi deserta per l'emergenza Covid-19, il primo cittadino lagunare non è riuscito a trattenere le lacrime.La parola è poi tornata a. «Il coronavirus ci sta tenendo distanti dai nostri affetti, da quelle cose che forse prima davamo per scontate. Ora sono a Treviso, in casa, ma posso fare il nonno col mio nipotino Gabriel solo su Skype. Purtroppo c'è gente che mi fa arrabbiare: continua ad uscire perché forse non ha capito che il virus non si sposta da solo, ma lo fa con noi. Se noi ci fermiamo per un po', forse si ferma anche il virus» - ha spiegato l'ex bassista dei Pooh - «Mi auguro una cosa: quando ne usciremo, dovremo farlo da italiani. Dobbiamo sentirci più italiani, lo dico senza connotazioni politiche: quando ripartirà tutto, andiamo in vacanza in Italia, non alle Maldive, in Kenya o a Parigi. Sono sempre stato europeista, ma visto come ci stanno trattando, ora ho voglia di comprare prodotti italiani e andare in vacanza in Italia».