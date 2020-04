Coronavirus, muore Eddie Large: l'attore comico aveva 78 anni

Coronavirus, muore Eddie Large, popolare attore comico britannico. Eddie large è morto all’età di 78 anni dopo aver contratto il coronavirus in ospedale. Large, che era in ospedale per insufficienza cardiaca, aveva conquistato il grande pubblico negli anni Settanta e Ottanta.



Suo figlio, Ryan McGinnis, ha dato la triste notizia in un post su Facebook, scrivendo che suo padre aveva contratto il Covid-19 mentre era in ospedale.



Nato a Glasgow, cresciuto a Manchester e stabilitosi negli ultimi anni vicino a Bristol, Large, 78 anni, è spirato in ospedale, come ha confermato la famiglia. Ricoverato per un grave scompenso cardiaco, ha contratto il Covid-19 direttamente in corsia «e purtroppo il suo cuore, troppo debole, non ha retto», ha scritto suo figlio Ryan McGinnis su Facebook.



Nato a Glasgow, in Scozia, conquistò vasta popolarità alla tv britannica fra gli anno '70 e '80, fino a condurre uno show di prima serata sulla Bbc seguito da milioni di spettatori. Molti attori, conduttori e star hanno pubblicato messaggi di cordoglio. Dolore pure nel mondo dello sport, con in prima fila il Manchester City, di cui Large era tifoso e testimonial, all'ex campione del mondo di boxe dei pesi massimi Frank Bruno, protagonista con lui di uno sketch che fece epoca. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 16:25

