Coronavirus, il comico Malandrino è fuori pericolo: «Ho avuto paura, mi hanno preso per i capelli»

coronavirus: ora Roberto Malandrino, comico bolognese e metà del duo comico formato insieme a Paolo Maria Veronica, conosciuto per il personaggio di Padre Buozzi, sta meglio e lo ha fatto sapere tramite Facebook. « Ce l’ho fatta!! Non so come e per quale fortunata coincidenza ma sono fuori pericolo », si legge nel post pubblicato sui social, che ha visto centinaia di commenti degli appassionati fan del duo.



«Non lo nascondo: ho avuto veramente tanta paura di soccombere a una cosa così stupida e infida però ora sono qui, al sant'Orsola, con una brutta polmonite da curare che il virus mi ha lasciato, ma in via di guarigione. Ragazzi devo dire che se non fossi capitato qui a Bologna al Sant'Orsola, non so come sarebbe finita», dice Malandrino sulla pagina social della coppia, ringraziando infermieri, medici e operatori sanitari. «Tutti straordinari, con una cura maniacale per sé e per il paziente allo scopo di contrastare questo flagello mondiale. Attrezzati organizzati e in perfetta armonia, pur nel caos generale, mi hanno davvero tirato fuori per i capelli loro».



Davvero, credetemi, la sanità pubblica qui a bologna almeno è veramente qualcosa di straordinario... Allora io voglio ringraziare tutto l’esercito di persone che mi ha testimoniato questo grandissimo affetto proprio nel momento di maggiore difficoltà, vorrei farlo ad uno ad uno, persona per persona e non è detto che quando tutto sarà finito mi prenda il tempo per farlo - continua il post - Ringrazio enormemente tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa di supportarci in questo momento di assenza totale di risorse per noi che appena tutto sarà finito vogliamo restituire in forma di risate e, al tempo stesso, far presente a coloro che si sono scandalizzati ed indignati che noi, ormai da anni, cerchiamo di allietare e di far ridere con iniziative sempre diverse ed originali, il nostro affezionatissimo pubblico bolognese e terre limitrofe, che rispettiamo ed amiamo, perché avremmo potuto benissimo fare carriera stando a Roma, ma abbiamo fatto una scelta di vita ben precisa

.

Ecco, vorrei sapere da questi signori cosa pensano che ci possiamo guadagnare da tutto quello che, specialmente in estate, mettiamo i piedi ed allestiamo a costo di mille sacrifici ? Glielo dico io: a malapena riusciamo a tirare avanti fino all’anno successivo... ma è gente che (sono pochi per fortuna) non ha assolutamente idea cosa voglia dire allestire preparare mettere in scena una cosa nuova ogni anno con il pensiero rivolto al massimo del godimento per lo spettatore e allora che siano loro a vergognarsi della loro indignazione e del loro disprezzo - conclude il post - Adoro invece sempre più, coloro che con entusiasmo ci hanno davvero aiutato in questo terribile momento, probabilmente grati per le belle serate che abbiamo fatto trascorrere loro... Bolognesi e non che però siete con noi, vi abbraccio tutti e... non vedo l’ora di tornare in pista, se me lo permetteranno. Ci vorrà un po’ di tempo ma intanto questa lezione di affetto che mi avete tributato me la tengo stretta stretta. Grazie a tutti

