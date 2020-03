Coronavirus, Fiorello resta a casa e intrattiene i fan: dirette Instagram con perfetti sconosciuti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 14:17

fa di tutto per intrattenerein questi giorni di isolamento ed emergenzaNon solo "ospitate" in programmi televisivi costretti a mantenere numerosi collegamenti via Skype, ma anche dirette suseguite da migliaia di followers. E se le repliche di "Viva RaiPlay" tengono compagnia ai telespettatori, lo showman italiano dimostra ancora una volta di avere molta confidenza con i social.Durante leha ideato un modo molto carino per conoscere e dare voce ai suoi fan. Tra tante videochiamate con colleghi e personaggi dello spettacolo, spiccano anche quelle a semplici fan che raccontano la loro testimonianza e la loro vita in isolamento. Un piccolo esperimento iniziato con una famiglia siciliana. Padre, madre e due figli sono rimasti increduli davanti al gesto di Fiorello e hanno chiacchierato con lui davanti a migliaia di followers che lo seguivano in diretta.«Noi dello spettacolo dobbiamo continuare a intrattenere, comunque, dovunque, qualunque cosa accada. In sessant'anni, che compirò fra poco (il 16 maggio), non ho mai visto niente del genere. La situazione è brutta, c'è paura nell'aria... Ma proprio per questo non ci dobbiamo fermare», aveva detto Fiorello intervenendo in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1, alla vigilia del ritorno in prima serata de 'Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno'.Lo show ideato perandrà in onda anche il 28 marzo e 4 aprile. Fiorello ha sottolineato l'impegno a «fare di tutto perché la gente non pensi alla situazione. Anche l'hater che mi critica: evidentemente ho svolto il mio compito, perché in quel momento non stava pensando alla situazione, ma a insultare me».