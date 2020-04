Coronavirus, Barbara D'Urso mostra come si indossa la mascherina: il nuovo tutorial

Coronavirus,

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 20:45

mostra acome si indossa la mascherina.per Barbara D'Urso, che in diretta a Pomeriggio 5, ha mostrato come indossare correttamente la mascherina per il coronavirus. Con l'avvicinarsi dellasi uscirà gradualmente e sarà necessario coprirsi bene naso e bocca. La conduttrice, che ha continuato ad andare in onda in piena emergenza, ha già mostrato come lavarsi le mani e come togliersi i guanti in totale sicurezza.«Prendere gli elastici, mai toccare l’interno - spiega Barbara D'Urso - e una volta messa si può aggiustare sul naso e allungarla sotto il mento con le dita. È questo è il modo giusto di indossarla. Stessa cosa per toglierla».Poi ovviamente ci si sbarazza della mascherina usata, ma bisogna gettarla nei rifiuti. Come i precedenti, anche questo video è finito sui social. «Grazie a Barbara per il tutorial sull'uso corretto della mascherina.. E Grazie per tutto il servizio pubblico», scrive un utente.