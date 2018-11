di Domenico Zurlo

perché non sei preparata, perché non sai quello che dici. Non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera, e non sai cos'è la galera, che hai fatto una battuta».





Della lite di qualche settimana fa al Grande Fratello Vip tra, abbiamo visto le immagini dal punto di vista della diretta televisiva, fino al momento in cui la moglie diha interrotto il collegamento finendo per zittire l'ex paparazzo dei vip. Ma Corona,questa mattina, ha postato un video in cui si sente bene tutto ciò che dice a Ilary, senza 'interferenze' da parte di quest'ultima. «Mai, mai, mai sopporterò nessuna censura! - scrive nel post - Sempre dirò e urlerò quello che penso! Questo sabato a Verissimo finalmente la mia verità».Nel filmato, girato presumibilmente da un collaboratore di Corona da lontano durante il collegamento, si vede Fabrizio urlare all'indirizzo della telecamera. «Dei potenti non me ne frega un c... perché io non ho bisogno di niente e di nessuno - dice, arrabbiato - perché quello che ho vissuto io voi non lo avete vissuto, perché quello che dico lo dico col cuore».Poi passa alle offese personali a Ilary: «Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, da dove vieni, non è perché hai sposato un calciatore e sei lì e pensi di essere migliore degli altri - le sue parole -Tutto ciò a pochi giorni, post che evidentemente perde di valore alla luce dell'insistenza con cui Corona posta queste sue parole. E stamattina tra le sue stories, in cui mostra l'inizio della sua giornata, ai suoi followers dà il buongiorno così: «Non è importante quanto dormi, l’importante è che la mattina alle 7 ti svegli per andare a lavorare», dice con grande convinzione, per poi postare alcuni selfie. Al lavoro? No, in palestra.