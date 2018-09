Se le coppie storiche fossero di Roma Sud e Roma Nord: il video promo degli Actual per Romolo + Giuly

Essere poveri a Roma Nord: Le Coliche dedicano un nuovo video a Romolo + Giuly

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12

Una contrapposizione eterna come la città: sono due mondi così distanti, eppure così vicini, quelli di. Ed è proprio questa enorme ma differente differenza tra i due quadranti della Capitale ad essere la protagonista diy, la nuova serie che vedrà protagonisti glisu Fox dal prossimo 17 settembre.La, già ampiamente preannunciata nei mesi scorsi, avrà come indubbio riferimento la storia di Giulietta e Romeo, e la faida trai verrà riadattata al contesto dell'eterno dualismo tra Roma Nord e Roma Sud. In un video-promo per il lancio della serie, che sarà presentata domani in conferenza stampa, gliimmaginano coppie storiche della tradizione cristiana, della mitologia greca e della storia romana alle prese con contesti tipici delle variegate realtà di Roma., nell'Eden, sono ad esempio una coppia felice di Roma Nord, ma vengono tentate dal diavolo, sotto forma di un venditore ambulante di Peroni a prezzi popolari: questo, oltre a scatenare l'ira di Dio, li trasformerà in due abitanti di Roma Sud. Che dire, poi, di unaannoiata che tradiscecon Cassio, che ovviamente è un benestante giovane di Roma Nord? Senza dimenticare, dove Itaca si trova a Roma Nord e dove il Raccordo e le arterie cittadine presentano insidie ben peggiori del Mediterraneo descritto da Omero nell'Odissea.