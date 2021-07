Convertini-Falchi, è subito exploit. Il daytime estivo di Rai1 parte meglio dell'anno scorso

Sulla rete ammiraglia della Rai l’esordio di Uno Weekend con Anna Falchi e Beppe Convertini è stato seguito da 1.139.000 spettatori (21,8% di share) nella prima parte e 960.000 (19,3%) nella seconda. Si tratta di uno dei programmi al debutto più visti in questa stagione tv estiva di Rai1 appena cominciata. Nel 2020 l’affiatata coppia Falchi-Convertini all’esordio non ha ottenuto lo stesso exploit, anche perché il programma “C’è tempo per…” era una striscia quotidiana che prendeva il posto di "Storie Italiane". La prima puntata registrò un 12,5%, ben 5 punti in meno di Dedicato con Serena Autieri che ha esordito il 28 giugno 2021.



Unomattina Estate - condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro - al debutto ha ottenuto una media del 18,7% di share (oltre un punto e mezzo in più rispetto allo scorso anno). Anche L’Estate in diretta, condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, è partita forte: al primo giorno di trasmissione ha raggiunto la media del 17% nella seconda parte (quasi 2 punti in più rispetto all’edizione del 2020 condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi). Ha migliorato la già ottima performance della scorsa stagione anche Marco Liorni con Reazione a Catena che il 7 giugno all’esordio ha superato i 4 milioni (24,5% di share) con quasi due punti in più di media in percentuale di ascolto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 21:15

