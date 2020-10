"Il Contadino cerca moglie" cambia canale: ora la cercherà sul Nove

Il "Contadino cerca moglie" verso Discovery. Fox sta spostando i suoi contenuti sull'on demand e allora uno show generalista come il Contadino che soffriva un po' sulla televisione pay sbarca sulla televisione free sul Nove. Il programma - l'adattamento del reality di successo internazionale Farmer Wants a Wife, prodotto da Fremantlemedia Italia per Fox Networks Group Italy - ha visto nelle quattro edizioni alternarsi in conduzione prime donne del calibro di Simona Ventura per la stagione d'esordio, Ilenia Lazzarin per le due successive. A partire dalla quarta edizione, la conduzione è passata a Diletta Leotta che ha subito fatto decollare l'interesse per il reality.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 12:22

