Conduttori Tv, la grande corsa alla ricerca di un posto. Luisella Costamagna ad un passo dal ritorno in Rai

Coletta chiama Serena Bortone a Rai1 e Presta cerca di piazzare Greco ad Agorà

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 20:33

Si avvicinano le scadenze dei palinsesti e cominciano ad agitarsi le girandole dei nomi da accoppiare ai programmi. Il direttore di Rai1ha pescato a Rai3 per il daytime della rete ammiraglia. Al momento lo scacchiere prevede:nel primo pomeriggio al posto della(rimpiazzata ad Agorà probabilmente da) e(Tg3 e Agorà Estate) che affiancheràa Unomattina. La versione del weekend vede confermati. Mentre per la versione estiva del contenitore del primo mattino microfono e telecamere a(Tg1) e(RaiNews).La Vita in diretta sarà orfana diper la gioia dipromosso unico conduttore. I nonni diventano protagonisti del palinsesto in estate a fine giugno con Terzo Tempo su Rai1 in compagnia di(in onda dalle 10 alle 11.30 a partire dal 29 giugno) e da ottobre conil sabato pomeriggio su Rai2. Un altro ritorno davanti alle telecamere è quello dial lunedì in seconda serata su Rai1. Da settembre, per metà settimana è invece previsto il nuovo talk informazione e approfondimento di Rai2.torna in autunno su Rai1 con un nuovo programma nella fascia della tarda mattinata al posto della Prova del Cuoco di(che dedicherà anima e cuore a Ballando con le Stelle che la vede tra le concorrenti).sostituiranno lasu La7 nel periodo estivo, mentre su Rete4 avanti fino a tutta l’estate cona Stasera Italia. Quarta Repubblica conandrà in onda per tutto luglio, così come Quarto Grado con le storie. A fine giugno dovrebbero chiudere la stagione i talk di, e anche Mattino 5. A Mediaset Tiki Takanon è previsto, mentre per Pressing consarà una lunga estate calda per le partite di campionato e di Champions.A settembre tornasu Rai2 con 5 appuntamenti. Confermatie la squadra di Quelli che il calcio.Su Tv8 arrivail 12 giugno con Venti20, i vent’anni del 2000. Il volto di Sky condurrà conanche Ogni Mattina, il nuovo programma infotainment della rete. Mentre per la conduzione del Tg8 sono in prima fila altri tre giornalisti di SkyTg24: l’esperta, il rientrante, la rossa di Skyline, nota agli abbonati per il suo modo anarchico di condurre con ritmi e tempi televisivi tutti suoi, sguardo pseudo ammiccante con gli occhi strizzati e una voce soft come se stesse sussurando ai cavalli o ansimando.