Concita De Gregorio a Oggi è un altro giorno: «Ho avuto un'adolescenza infernale e amori molto infelici»

Concita De Gregorio presenta il suo ultimo libro "Lettera a una ragazza del futuro" a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e parla della sua adolescenza. «Un inferno, non mi piacevo... Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Grandi strazi. Poi ho imparato a prendermi cura di me».

Concita De Gregorio a Oggi è un altro giorno

Nel libro la giornalista si rivolge alla se stessa del passato per affrontare le paure delle ragazze di ogni generazione. Oscillando tra passato e futuro, ma indirizzando lo sguardo sul presente, De Gregorio lascia che sia la dolcezza a scandire ogni pagina: "sii gentile ragazza del futuro, appassionata e gentile"; scrive. Non c'è volontà di impartire insegnamenti, non ci sono rimpianti per ciò che poteva accadere e non è successo, e nemmeno recriminazioni, ma solo il desiderio di raccontare quanto possa essere gratificante praticare la gentilezza, "un modo di stare al mondo che oggi ha bisogno di un recupero di centralità".

