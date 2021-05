Concertone, Francesco Renga si emoziona davanti ad Ambra e dimentica le parole della canzone scritta per lei

Francesco Renga e Ambra Angiolini di nuovo insieme, ma solo sul palco del Concertone del Primo maggio. Ai telespettatori, però, non è sfuggito quanto accaduto mentre il cantante si esibiva con il brano Il mio giorno più bello nel mondo, dedicato proprio all'ex compagna, che gli ha dato due figli.

L'emozione di Francesco Renga era fin troppo evidente, specialmente quando è arrivato a indicare Ambra Angiolini mentre cantava il verso "I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te". Al punto da sbagliare poi quelli successivi e cercare di coprire l'evidente imbarazzo con un sorriso.

Ancora più imbarazzata è Ambra Angiolini, come si evince dalle immagini. Francesco Renga e Ambra sono stati insieme dal 2004 al 2015, ma dal 2017 la conduttrice e attrice è legata sentimentalmente all'allenatore Massimiliano Allegri. Quello che è accaduto ieri sul palco del Concertone, però, non è sfuggito ai telespettatori e i fan sono convinti che l'amore non sia finito, anche se dopo la rottura il cantante e la conduttrice sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei figli. «Si amano ancora! Lui ha cantato per lei e si è anche dimenticato il testo della canzone. Meraviglioso, bellissimi» - si legge tra i commenti sulle varie piattaforme social - «Ritorneranno insieme, lei è ancora innamorata, è evidente».

