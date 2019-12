Concerto di Natale in Vaticano, anticipazioni: da Lionel Richie a Rovazzi, tutti gli ospiti di Federica Panicucci

Federica Panicucci

Lunedì 23 Dicembre 2019, 19:18

. Martedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, la conduttrice di mattino 5 presenta la 27° edizione del Concerto di Natale in Vaticano.Tantissimi gli ospiti che si esibiranno martedì sera nell’Aula Paolo VI si esibiranno artisti di grande prestigio internazionale: dagli Stati Uniti, dal Galles, dalla Scozia, dalla Francia, dall'Ecuador, dall’Italiail chitarrista, il tenoree il flautistaL’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un coro gospel dagli USA, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy.Quest’anno, la manifestazione, presentata da, rilancia l’impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso.Le organizzazioni promotrici del Concerto, infatti, si uniscono per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. All’interno di un progetto benefico comune – «Facciamo rete per l’Amazzonia» - sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.