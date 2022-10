Con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma è sempre "Happy Family"

È stato un successo dell’estate, in onda su Rai Radio2 e in tv su Rai2, con punte d’ascolto del 6%: Happy family, il programma radio-televisivo con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma, ambizioso progetto crossmediale lanciato da Radio2 e confermato anche per la stagione invernale, torna domani: sabato 1 ottobre dalle ore 16 su Rai Radio2, in Visual sul TvSat al canale 30 e sul canale tv di Radio2 su RaiPlay. E in tv su Rai2, a partire da domenica 2 ottobre, in onda al mattino dalle 9.35.

Musica, leggerezza, gag, parodie: il talentuoso trio dello spettacolo italiano, i Gemelli di Guidonia, insieme ad Ema Stokholma, voce femminile del programma, regaleranno agli ascoltatori della radio e al pubblico di Rai2 -dalla sala B di via Asiago- momenti esilaranti, energia e tanta spensieratezza. Per un fine settimana all’insegna del buon umore. Sui Social della rete contenuti esclusivi e pillole di backstage: le gag più divertenti dei Gemelli di Guidonia e gli outfit di Ema Stokholma! Happy family è un programma scritto da Walter Santillo e Marco Verdura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 20:42

