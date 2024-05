Buon compleanno One Piece! L'anime basato sul manga di Eiichiro Oda compie 25 anni. Il programma dei festeggiamenti

di Morgana Sgariglia

One Piece festeggia ufficialmente venticinque anni. Uno degli anime più amati dai Millennials è stato omaggiato da Toei Animation Europe domenica 5 maggio con un enorme gonfiabile a forma di cappello di paglia con la fascetta rossa del protagonista Monkey D. Luffy al centro di Piazza Gae Aulenti a Milano. I fan vestiti a tema o in full cosplaying si sono fatti foto e selfie accanto a gonfiabili che riproducevano i personaggi più famosi della storia.

Il pop up store a Milano

Al centro del capoluogo lombardo, invece, all'angolo tra via Carlo De Cristoforis e Via Capelli, dal 5 al 9 maggio è aperto un pop up store di oltre 300 metri quadri (dalle 10 alle 20). Si ispira ai Mugiwara Store giapponesi nella tematizzazione delle varie aree dedicate all'anime. Al suo interno ci sono gadget e prodotti inediti con una lotteria in cui sono messi in palio ogni giorno numerosi premi. I festeggiamenti continueranno dal 30 ottobre al 3 novembre al Lucca Comics & Games 2024. Per cercare altre iniziative inerenti in Europa, si può consultare il sito Luffy Birthday 2024.

Quando è andato in onda l'anime

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda nel 1997 e adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation, nel 1999.

La storia racconta le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo diventato letteralmente di gomma dopo aver ingerito in maniera inavvertita un "frutto del diavolo". Luffy recluta compagni per formare una ciurma ed esplorare la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece col sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA