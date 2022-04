Come una volta-Un amore da favola, Cristiano e Joseph si sfidano a duello per amore di Clelia

È un nuovo giorno nello sfarzoso Castello Reale di Govone e i giovani ospiti della trasmissione tv 'Come una volta-Un amore da favola' si preparano ad approfondire la loro conoscenza con le gentildonne. La giornata incomincia con la lezione di dizione: una matita tra i denti e un acino d'uva sotto la lingua per migliorare il proprio eloquio e impressionare le mademoiselles.

Al momento della scelta, Joseph e Cristiano scoprono di avere chiesto entrambi un rendez-vous con Clelia e il fatto crea un certo imbarazzo. La sera prima la giovane aveva mostrato un certo interesse per Joseph tuttavia alla fine preferisce intrattenersi con l'altro pretendente.

La decisione infiamma gli animi dei due ragazzi, che più tardi si trovano a duellare per amore di Clelia. «Ti faccio a strisce» urla a un certo punto Cristiano nell'impeto di un affondo. Joseph non raccoglie e finge indifferenza, ma se volesse sarebbe pronto alla competizione, come ammette lui stesso ai suoi sodali.

Dopo una cena di gala, le coppie formate si appartano sotto le stelle per ammirare il cielo. Clelia è seduta accanto al suo cavaliere, ma non riesce a smettere di guardare Joseph, che spia i suoi movimenti. «Scopriamoci» dice la giovane per tenere a bada le insistenti richieste di Cristiano. «Ma io devo capire se ti posso interessare» si giustifica il gentleman. Lei non aggiunge altro e rientra a palazzo in cerca dell'altro corteggiatore. «Sei qua per me o per lui?» le chiede senza mezzi termini Joseph. «Io non riesco a tenere un piede in due scarpe. La tua scelta di oggi mi ha deluso, non sono ipocrita. Non ti nascondo che valuterò chi mi sta attorno» aggiunge, gelando la lady.

Clizia resta delusa dalla sua risposta sgarbata, ma nei desiderata per il ballo scrive proprio il suo nome. E mentre apprende le sottili arti della seduzione con il ventaglio, sogna un ballo con il suo cavaliere Joseph. Chissà se alla fine lui accetterà.

