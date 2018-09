Coliche a Leggo: «Dopo web e tv? Magari il cinema»

di Marco Esposito

«Le vittime delle nostre parodie? Tommaso Paradiso ci ha chiamato per farci i complimenti. Alberto Angela non si è mai fatto sentire, e nemmeno Calcutta. Anche se vediamo che visualizza su Instagram le nostre storie sul Dottor Calcutta. Forse commentare è poco indie».Claudio e Fabrizio Colica scherzano parlando delle vittime dei loro video e del successo che li sta travolgendo in questi giorni. Ovviamente, loro sono conosciuti da tutti con il loro nome d'arte Le Coliche, che deriva direttamente dal loro cognome. I due sono protagonisti in tv in questi giorni sia con il reality Pechino Express, in onda su Rai2 ogni giovedì, sia con Romolo+Giuly, la serie tutta italiana in onda su Fox il lunedì.«È più facile risponde Claudio si litiga e si può dimenticare tutto in pochi minuti». «E poi aggiunge Fabrizio ci si può insultare la famiglia senza che nessuno dei due se ne abbia troppo a male».Claudio: «L'intenzione c'è sempre stata, ma Fabrizio stava completando gli studi al centro sperimentale ed era sempre impegnato. Ormai non siamo più in due, con noi c'è anche Giacomo Spaconi, che è autore e nostro regista».«TheGiornalisti, la parodia di Riccione».Claudio: «Terrificante» (ride ndr). Poi si fa serio e aggiunge: «È stata un'esperienza unica e irripetibile. Dietro c'è una macchina produttiva pazzesca».«Vero, abbiamo collaborato per un anno con Al Posto Giusto. Hanno preso il nostro modo di fare video, ci hanno dato carta bianca».Fabrizio: «Potremmo dire che nascono con le note audio. Nella chat ce ne mandiamo mille. Poi ci mettiamo a tavolino e buttiamo giù uno script che diventa sceneggiatura».Claudio: «È vero, siamo cresciuti con i film di Totò o Paolo Villaggio. A volte inseriamo anche citazioni di Aldo Giovanni e Giacomo. Ci piace recuperare quelle un po' più difficili».Claudio: «All'inizio guardavo molto i video dei The Pills, e pensavo: qui avrei fatto questo, in quest'altra situazione avrei fatto un'altra cosa. Poi devo dire che i The Jackal forse sono i più bravi». «Dopo di noi, ovviamente» scherza Fabrizio.Fabrizio: «Magari. Ci piacerebbe incontrare un pubblico che non è abituato alla nostra presenza. Claudio aggiunge «È molto difficile immaginare un salto dal web al cinema, deve essere una cosa graduale».«Ci serviva qualcuno che facesse Darth Vader e mamma era perfetta ironizza Claudio - Noi siamo una famiglia molto unità» «Mamma ha una malattia molto rara spiega Fabrizio della famiglia della Sla. Lei è una persona molto ironica e forte, anche se è immobilizzata su una sedia, dice che ora si muove molto più di prima. Vedere come affronta la vita ci dà molta forza».