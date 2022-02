Claudio Gioè e Domenico Centamore a Oggi è un altro giorno: i retroscena della fiction "Màkari"

Claudio Gioè e Domenico Centamore sono ospiti di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per parlare della loro amicizia sul set e nella realtà. Sta andando in onda queste settimane la seconda stagione della fiction "Makari", ambientata in Sicilia, e i due raccontano qualche retroscena. Gli attori si sono conosciuti sul set de "I Cento Passi"e si sono ritrovati a fare qualcosa di comico.

Claudio Gioè e Domenico Centamore a Oggi è un altro giorno

«Quando andiamo a mangiare insieme faccio le veci di sua moglie e lo tengo d'occhio», racconta Gioè parlando dell'amico. Va in onda poi la clip dell'episodio che andrà in onda settimana prossima. Il protagonista, deluso dalle decisioni di un editore, si troverà a buttare dal balcone un computer.

La seconda stagione di Màkari sarà anche caratterizzata dalla storia di un amore a distanza. Gioè è stato anche sul palco del Teatro Ariston, al festival di Sanremo, per promuovere in un modo divertente la fiction.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 16:07

