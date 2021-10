Claudio Cecchetto e la moglie a "Oggi è un altro giorno": «La sua proposta di nozze? Fu 'creativa'...»

Claudio Cecchetto e la moglie Maria Paola “Mapi” Danna ospiti di Serena Bortone a “Oggi un altro giorno” su RaiUno. Claudio Cecchetto e la moglie Maria Paola Danna, scrittrice e autrice tv, stanno insieme dal lontano 1988 e hanno raccontato i segreti del loro lungo amore.

Claudio Cecchetto e la moglie Maria Paola Danna ospiti di Serena Bortone a “Oggi un altro giorno”. Maria Paola ha parlato del suo amore per Claudio Cecchetto: «Mi sono innamorata di lui - ha raccontato - guardandolo in televisione. A 13 anni mi innamoro e lo conosco a 18. Lavoravo in Rai e sapevo che sarebbe venuto il giorno dopo, gli sono passata davanti cinque volte e quando mi ha fermato gli ho detto: “Era ora!”. Ha molto talento, mi ha conquistato anche questo, non credo ci sia cosa più sexy».

Dopo il fidanzamento è arrivato il matrimonio: «Dopo un mesetto mi ha detto che potevo essere la donna della sua vita e la madre dei suoi figli, sottolineando che lui sarebbe rimasta la stessa persona, che avrebbe continuato a perseguire i suoi scopi e quindi non sarebbe potuto essere costantemente presente in famiglia. Dopo tre anni di fidanzamento e convivenza ci siamo sposati, anche se lui usciva da un matrimonio e le nozze non erano proprio la sua priorità. La dichiarazione me l’ha fatta in modo creativo: mi ha fatto recapitare da un finto messo comunale con una busta piena di timbri, l’ho aperta e invece di una multa c’era la proposta di nozze…».

Claudio Cecchetto è sposato dal 1992 con Maria Paola Danna. La coppia ha due figli Jody, nato nel 1994 e Leonardo: «Mi affascinava tutto quello che mi diceva - ha raccontato Cecchetto - poi il fatto che fosse innamorata di me mi faceva sentire completo. Ero un pò un orso, mi ha dato quello che mi mancava. Recentemente, in occasione dei miei 60 anni, mi ha fatto una sorpresa straordinaria. Ero convinto di festeggiare con lei in pizzeria, invece mi ha fatto salire in casa e ho trovato presenti tutti i miei amici tra cui Max Pezzali, Jovanotti, Fiorello e Jerry Scotti. Sono rimasto senza parole».

