Claudio Bisio: «Volevo fare agraria, poi ho scelto il teatro. Ma la cosa migliore che ho fatto è la mia famiglia»

Belen Rodriguez: «Mi sono riavvicinata a Stefano, ma ci vado piano. Corona? Gli voglio bene, ma è irrecuperabile»

ospite di Verissimo. L'attore e conduttore televisivo,compiuti lo scorso 19 marzo, ha raccontato tutta la propria vita, senza limitarsi all'aspetto professionale: «Mi chiamo Claudio Giuseppe, quindi il 19 marzo festeggio compleanno, onomastico e Festa del Papà. Volevo fare agraria, ma poi ho scelto il teatro...».ha vissuto in campagna fino all'età di cinque anni, poi si è trasferito con la famiglia a Milano. L'attore e conduttore televisivo spiega: «Sono nato e cresciuto in una frazione di Novi Ligure, un'atmosfera rurale, di altri tempi. A proposito di tempi, mia madre diceva sempre che sono nato di dodici mesi, questo perché i medici dicevano che sarei potuto nascere dal giorno di Natale in poi e alla fine sono nato il 19 marzo». Il passaggio dalla campagna alla città è giunto ancora in tenera età e in una metropoli come Milano,è cresciuto come un'adolescente un po' ribelle: «Sì, lo ero come tanti della mia età. Ma siccome c'è mio figlio in ascolto, devo dire che ubbidivo sempre ai miei genitori». Già dall'età di 14 anni, un giovanissimoaveva iniziato a fare viaggi in autostop insieme agli amici: «Il primo fu in Francia, poi in Grecia». Poi, rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin, scherza così: «Ma tu cosa sai di quei viaggi?».Ai tempi del liceo scientifico,aveva iniziato ad interessarsi alla politica, poi dopo il diploma si era iscritto all'università, alla Facoltà di Agraria. «Speravo che la sinistra potesse prendere democraticamente al potere, arrivando al governo, sognavo di poter diventare ministro dell'Agricoltura» - spiega- «Volevo diventare agronomo, ma non per diventare ministro: oggi va di moda non sapere un cacchio, ma io all'epoca volevo studiare. Dopo aver superato 17 esami su 30, però, lasciai l'università perché nel frattempo, di nascosto, avevo studiato per diplomarmi al Piccolo Teatro di Milano».L'esperienza del Piccolo fu determinante per la carriera di, che lì conobbe, il regista che lo portò al successo, grazie anche e soprattutto all'esperienza di Mediterraneo, film del 1992 diventato Premio Oscar. Da allora, la carriera diha vissuto momenti esaltanti, culminati nell'esperienza a Sanremo. Parlando dell'edizione di quest'anno, il co-conduttore ha spiegato: «Si è trattato di un'esperienza assolutamente unica, perchéha rivoluzionato il Festival. Per la prima volta i vincitori di Sanremo Giovani potevano partecipare direttamente all'edizione in corso e per questo abbiamo avuto un podio, composto da Mahmood, Ultimo e Il Volo, con un'età media di appena 25 anni. Quest'anno ho perso parecchi chili, mangiavo pochissimo perché non c'era tempo e mi nutrivo solo di barrette, giusto per non crollare».Si parla poi della famiglia:sta insieme allada 25 anni e ha due figli ormai ventenni. «Entrambi studiano all'università, sono molto più intelligenti del papà» - spiega l'attore e conduttore - «Di una cosa sono certo: la mia famiglia è il più grande successo della mia vita».