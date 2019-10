Cicciolina, il figlio nei guai per droga: perquisito l'appartamento di Ilona Staller a Roma Nord

Sabato 19 Ottobre 2019, 10:07

Ludwig Koons, l'unico figlio di Cicciolina , nei guai per. Nella camera da letto del giovane in un appartamento didi proprietà della exsono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina ha dochiarato di non saperne nulla, e al momento è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. La vicenda è riportata da Adelaide Pierucci sul Messaggero.I controlli suldi Ilona Staller sono scattati giovedì alle due del pomeriggio, quando il giovane è stato fermato da una pattuglia. Ludwig si è mostrato nervoso e ha provato ad allontanarsi, così la perquisizione è scattata immediatamente dopo. In casa, sotto a una mattonella, è stato ritrovato il bilancino e le due dosi di eroina Nella stessa abitazione si trovavano anche tre trentenni del Gambia - ospiti o probabilmente affittuari - trovati addormentati. Sotto al loro letto è stata ritrovata una valigia con un chili e settecento grammi di marijuana e quattromila euro in contanti. I tre sono stati arrestati per spaccio.